در جلسه شورای اداری آذربایجان‌غربی از تلاش‌هاو حمایت‌های استاندار در مسیر توسعه استان و شماری از مدیران منتخب به پاس عملکرد و خدمات تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه شورای اداری آذربایجان‌غربی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی‌فقیه در استان، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در تالار وحدت ارومیه برگزار شد.

در این مراسم از تلاش‌ها و حمایت‌های استاندار آذربایجان‌غربی در مسیر توسعه استان قدردانی شده و شماری از مدیران منتخب نیز به پاس عملکرد و خدمات آنان مورد تجلیل قرار گرفتند.

همچنین بر ضرورت تداوم هماهنگی، مسئولیت‌پذیری و تلاش هدفمند برای پاسخگویی به مطالبات مردم و شتاب‌بخشی به روند توسعه آذربایجان‌غربی تأکید شده و خدمت صادقانه و مدیریت مؤثر به‌عنوان سرمایه‌ای برای حرکت قدرتمند استان در مسیر توسعه مورد تکریم قرار گرفت.