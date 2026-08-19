پخش زنده
امروز: -
مدیر عامل یک شرکت به دلیل عمل نکردن به تعهدات ارزی ناشی از تاخیر در پرداخت مابه التفاوت دیرکرد در ترخیص کالا از گمرک در تعزیرات حکومتی گیلان محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرتضی امینی گفت: شعبه هشتم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت، به پرونده تاخیر در ایفای تعهدات ارزی در قبال دریافت ارز رسیدگی کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن اسناد گمرکی، اتهام انتسابی مدیر عامل را محرز و علاوه بر تعلیق کارت بازرگانی به مدت یکسال، وی را به پرداخت ۳۱ میلیارد و ۳۵۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.