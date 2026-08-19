به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرتضی امینی گفت: شعبه هشتم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت، به پرونده تاخیر در ایفای تعهدات ارزی در قبال دریافت ارز رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن اسناد گمرکی، اتهام انتسابی مدیر عامل را محرز و علاوه بر تعلیق کارت بازرگانی به مدت یکسال، وی را به پرداخت ۳۱ میلیارد و ۳۵۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.