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روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: سامانه هوشمند نوبتدهی مدیریت حملونقل و ترافیک کیش با هدف توسعه خدمات الکترونیک و استفاده از ظرفیتهای فناوری برای ارتقای کیفیت خدمترسانی، راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: سامانه نوبت دهی با هدف نظمبخشی به فرآیند مراجعه متقاضیان و مدیریت زمان دریافت خدمات طراحی شده است و ساکنان و فعالان حوزه حملونقل میتوانند پیش از مراجعه حضوری، خدمت موردنظر خود را انتخاب و در سامانه نسبت به دریافت نوبت اقدام کنند.
ساکنان کیش می توانند، برای دریافت خدمات در حوزه تشکیل پرونده رانندگان متقاضی مجوز تردد، نقلوانتقال خودروهای حملونقل عمومی، تشکیل پرونده و صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکتهای اجاره خودرو (رنتکار)، خدمات مرتبط با موتورسیکلتهای برقی، صدور و تمدید کارت تردد رانندگان فعال در ناوگان حملونقل عمومی، فرآیند تبدیل وضعیت و نوسازی خودرو و صدور و تمدید پروانه سوخت خودروهای دیزلی از سامانه هوشمند نوبت دهی استفاده کنند.
سامانه بر بستر اینترنت ملی به نشانی transportkish.ir فعال است و در زمانهای قطع یا اختلال اینترنت بینالملل نیز امکان استفاده از آن وجود دارد.