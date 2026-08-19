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مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان گفت: همایش همیاران سلامت، گامی اساسی در ارتقای سلامت روان و جسم دانشجویان و دانشگاهیان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر حسنآبادی درجلسه هماهنگی با کارشناسان نماینده ۳۱ استان برای برگزاری «هشتمین همایش سراسری کانونهای دانشجویی همیاران سلامت روان و جسم بر ضرورت ایفای نقش فعال کارشناسان استانی در رهبری و مدیریت کانونهای دانشجویی تأکید کرد.
حسنآبادی با تشریح اهداف کلان همایش، تبیین دقیق وظایف کارشناسان را در مسیر توانمندسازی دانشجویان کلیدی دانست و گفت: این همایش فرصتی مغتنم برای ارتقای دانش علمی و مهارتی همیاران سلامت است و کارشناسان باید با رویکردی راهبردی، زمینه بهرهگیری حداکثری همیاران از آموزشهای این دوره را فراهم کنند.
وی هدف اصلی از برگزاری این نشست را هماهنگی بیشتر برای اجرای بهتر همایش و قواعد استفاده از کارگاههای آموزشی همایش به عنوان «مربی همیاران» توسط کارشناسان و همچنین برنامهریزی برای انتقال دانش و تجربیات به بدنه دانشجویی کانونهای همیاران سلامت در سراسر کشور عنوان کرد.
در پایان این نشست، پرسشهای تخصصی کارشناسان پیرامون فرآیندهای اجرایی و آموزشی همایش پاسخ داده شد و تبادلنظر در خصوص سازوکارهای عملیاتیسازی اهداف همایش در سطوح استانی صورت گرفت.