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معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: رویکرد خانواده محوری اولویت نخست این سازمان و سیاست حرکت از مراکز شبانهروزی به سمت مراکز روزانه در دستور کار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ سیدحسن موسویچلک درآذربایجان غربی گفت: در حوزه کودکان، بالغ بر۷۰۰ مرکز شبانهروزی فعال داریم، اما تمام تلاش ما حرکت به سمت گسترش مراکز روزانه است که این طرح هماکنون در هشت مرکز در چهار استان کشور آغاز شده است.
وی افزود: با هدف تقویت بنیان خانواده، یارانه «امداد در خانواده» تا ۹۰ درصد افزایش یافته است. همچنین در قالب طرح «مراقب همراه»، از ۴۲ هزار خانواده دارای فرزند چندقلو حمایتهای ویژهای صورت میگیرد.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به حمایت از دانشآموزان تصریح کرد: برای بیش از ۲۸۰۰ کودک بازمانده از تحصیل با کمک خیران، بستههای حمایتی تعریف شده است.
موسویچاک خاطر نشان کرد: واگذاری بخشی از مشاورههای تلفنی و آنلاین به بخش خصوصی در دست اقدام است و مراحل اجرایی آن بهزودی نهایی میشود.
وی، توسعه نشاط اجتماعی خانوادهها و گسترش برنامههای مشاوره پیش از ازدواج را از گامهای بعدی این معاونت برشمرد و گفت: سازمان بهزیستی تمام تلاش خود را به کار بسته است تا در تمامی مراحل زندگی در کنار مردم باشد.