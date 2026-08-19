اتصال ۱۷۹ مدرسه لرستان به شبکه پرسرعت فیبر نوری
مدیر مخابرات منطقه لرستان گفت: با اتصال ۱۷۹ مدرسه استان به شبکه فیبر نوری، مسیر برای تحقق عدالت ارتباطی و ارتقای کیفیت آموزش دیجیتال هموار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مدیر مخابرات منطقه لرستان با اشاره به نقش شرکت مخابرات ایران در اجرای طرح ملی فیبرنوری اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت مخابرات ایران با بهرهگیری از گستردهترین زیرساخت ارتباطی کشور، بیشترین سهم را در اتصال مدارس به شبکه پرسرعت فیبرنوری به خود اختصاص داده و به عنوان یکی از پیشگامان اجرای این بخش از طرح ملی «فیبرنوری منازل و کسبوکارها» فعالیت میکند.
شمسیفر با بیان اینکه توسعه ارتباطات مدارس در استان لرستان با جدیت دنبال میشود، تصریح کرد: با همکاری آموزش و پرورش استان و اداره کل فناوری اطلاعات استان تاکنون ۱۷۹ مدرسه در استان لرستان به شبکه فیبر نوری مخابرات متصل شدهاند و این روند با هدف پوشش هرچه بیشتر مراکز آموزشی استان ادامه خواهد داشت.
مدیر مخابرات منطقه لرستان خاطرنشان کرد: اتصال مدارس به فیبرنوری در راستای اجرای تفاهمنامه مشترک میان شرکت مخابرات ایران و وزارت آموزش و پرورش انجام میشود و مدارس واقع در مناطق شهری و روستایی که زیرساخت فیبرنوری در آنها فراهم شده است، در اولویت اتصال قرار دارند.
وی ادامه داد: بهرهمندی مدارس از بستر فیبرنوری، دسترسی پایدار، پرسرعت و ایمن به اینترنت و خدمات آموزشی دیجیتال را فراهم کرده و زمینه توسعه آموزش هوشمند، استفاده مؤثرتر از سامانههای آموزشی و کاهش شکاف ارتباطی میان مناطق مختلف را فراهم میکند.
شمسیفر با اشاره به برنامهریزی برای توسعه این طرح در سایر مدارس استان گفت: اتصال سایر مدارس لرستان به شبکه فیبرنوری با جدیت در حال پیگیری است و تلاش میکنیم با توسعه زیرساختهای ارتباطی، زمینه بهرهمندی هرچه بیشتر دانشآموزان و معلمان استان از خدمات نوین ارتباطی و آموزشی فراهم شود.
وی در پایان تأکید کرد: توسعه فیبرنوری مدارس، تنها یک طرح ارتباطی نیست، بلکه سرمایهگذاری برای آینده آموزش و نسل جدید است و مخابرات منطقه لرستان در چارچوب برنامههای شرکت مخابرات ایران، نقش خود را در تحقق عدالت ارتباطی، هوشمندسازی مدارس و توسعه زیرساختهای آموزش دیجیتال ایفا خواهد کرد.