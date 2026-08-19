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استاندار سمنان : افزایش قیمت ناشی از هزینههای تولید با گرانفروشی متفاوت است ؛ ناظران بازار با گرانفروشی و تخلف در زنجیره عرضه بدون اغماض برخورد کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدجواد کولیوند در جلسه شورای تنظیم بازار با تأکید بر ضرورت نظارت جدی بر بازار گفت: دستگاههای مسئول باید با هماهنگی و جدیت، وضعیت بازار و نحوه عرضه کالا و خدمات را رصد کرده و با شناسایی موانع و برخورد با گرانفروشی و تخلفات، از حقوق و معیشت مردم صیانت کنند.
کولیوند با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف طرحهای مرتبط با نانواییها افزود: وضعیت اجرای طرحهای مصوب در شهرستانها باید بهصورت دقیق احصا و در قالب جدول مشخص شود و برای هر مورد، میزان پیشرفت، موانع و دستگاه مسئول مشخص باشد تا در صورت وجود مشکل در حوزه بانک، دستگاه اجرایی یا سایر بخشها، موضوع در کوتاهترین زمان بررسی و برطرف شود.
کولیوند با قدردانی از عملکرد مجموعههای نظارتی استان در هفتههای اخیر تصریح کرد: روند نظارت بر بازار در این مدت مطلوب بوده و این نظارت نباید متوقف شود.
به گفته وی ، کنترل نحوه عرضه کالا، کیفیت خدمات، جلوگیری از گرانفروشی و رسیدگی به تخلفات، از الزامات حمایت از معیشت مردم است و مجموعههای نظارتی شهرستانها نیز باید با همکاری فرمانداران، این موضوع را بهصورت مستمر دنبال کنند.