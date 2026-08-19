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رئیس سازمان تات گفت: تأمین امنیت غذایی کشور، نیازمند بهرهگیری همزمان از دانش، فناوریهای نوین و ظرفیت دیپلماسی اقتصادی است.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تأکید بر اینکه امنیت غذایی تنها به وزارت جهاد کشاورزی محدود نمیشود، گفت: این موضوع با امنیت ملی و دیپلماسی اقتصادی پیوند خورده است و تأمین پایدار آن، استفاده از همه ظرفیتهای داخلی و خارجی را ضروری میکند.
غلامرضا گلمحمدی افزود: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با برخورداری از حدود یکهزار و ۸۰۰ عضو هیئت علمی و دانشمند، سه رکن دانش، منابع ژنتیکی و فناوری را در اختیار دارد و یکی از پشتوانههای اصلی امنیت غذایی کشور به شمار میرود.
او با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد منابع ژنتیکی کشور در سازمان تات نگهداری میشود، اظهار کرد: این سازمان افزون بر منابع ژنتیکی غنی، از فناوریهای بومی و فناوریهای انتقالیافته برخوردار است؛ اما تحقق امنیت غذایی نیازمند بهرهگیری از توان کشاورزان، تولیدکنندگان، تشکلها، دانشگاهها و مراکز پژوهشی دولتی و غیردولتی است.
رئیس سازمان تات گفت: سیاست این سازمان بر مسئلهمحوری و حل چالشهای بخش کشاورزی استوار است و باید برای پاسخ به نیازهای کشور، استفاده از فناوریهای نوین، هوشمندسازی و هوش مصنوعی در کشاورزی توسعه یابد.
گلمحمدی از تصویب برنامه اقدام ملی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه هوشمندسازی و استفاده از هوش مصنوعی خبر داد و افزود: اجرای این سند میتواند زمینه بهرهگیری گستردهتر از فناوریهای هوشمند را در تولید، مدیریت منابع و ارتقای بهرهوری بخش کشاورزی فراهم کند.
او همچنین با اشاره به فعالیت ۳۴ مرکز رشد و یک پارک علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی در مجموعه تات گفت: شمار هستهها و واحدهای فناور و دانشبنیان مستقر در این مجموعه، طی دو سال اخیر از حدود ۶۱۵ واحد به ۶۵۲ واحد افزایش یافته است.
رئیس سازمان تات، ایستگاههای تحقیقاتی را از قطبهای تولید امنیت غذایی کشور دانست و گفت: تولید هستههای اولیه بذر و نهال و نگهداری منابع ژنتیکی در این ایستگاهها انجام میشود؛ از اینرو حفاظت از اراضی و ظرفیتهای تحقیقاتی کشاورزی ضرورتی راهبردی است.
گلمحمدی افزود: سازمان تات در پی شناسایی محصولات، دانشهای فنی و فناوریهای قابل صادرات و نیز نیازهای وارداتی کشور است تا با تقویت ارتباطات بینالمللی، زمینه تبادل محصولات و انتقال دانش فنی در بخش کشاورزی گسترش یابد.