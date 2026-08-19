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معاون وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از طولانی بودن فرآیندهای اداری صدور مجوز، بر ضرورت اتصال فوری تمامی دستگاههای زمینمحور به «پنجره واحد زمین» تأکید کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیطزیست خبرگزاری صداوسیما، رضا افلاطونی، معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، در هشتمین جلسه شورای راهبری سامانه پنجره واحد زمین، با بیان اینکه دستگاههای زمینمحور باید در اولویت اتصال به این سامانه باشند، گفت: همه دستگاههای مرتبط باید نقشهها و اطلاعات خود را بهصورت کامل در «پنجره واحد زمین» بارگذاری کنند تا امکان پاسخگویی برخط به استعلامها فراهم شود.
وی با اشاره به نارضایتی سرمایهگذاران از فرآیندهای اداری، تصریح کرد: طولانی شدن روند صدور برخی مجوزهای اقتصادی تا ۲۵۰ و ۳۰۰ روز، زیبنده کشور نیست و برای حل این معضل، باید استعلامهای کلیدی و مبنایی اولویتبندی شوند تا مردم برای موارد غیرضروری درگیر بروکراسی اداری نشوند.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری همچنین از برنامه این سازمان برای توسعه دسترسیها خبر داد و افزود: علاوه بر سامانههای موجود، تولید نرم افزارهای (اپلیکیشن) هوشمند برای تسهیل دسترسی کشاورزان و بهرهبرداران بخش کشاورزی در دستور کار است، تا این افراد بتوانند بدون نیاز به پیچیدگیهای سایتهای اینترنتی، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
افلاطونی با تأکید بر لزوم حذف سامانههای موازی میان دستگاههای اجرایی، خاطرنشان کرد: وصل شدن سامانهها نه تنها در سطح قوه مجریه، بلکه میان قوه مجریه و قضاییه (مانند سامانههای ثبت آنی و قانون حدنگار) باید با جدیت پیگیری شود تا از موازیکاری و اتلاف وقت متقاضیان جلوگیری شود.
وی در پایان با اشاره به تأثیرات مثبت اجرای این طرح، گفت: با تکمیل و یکپارچهسازی پنجره واحد زمین، هزینههای جاری کشور و دستگاههای اجرایی به شکل قابلتوجهی کاهش مییابد و مدیریت حوزه زمین و صدور مجوزهای اشتغال و تولید بهبود چشمگیری خواهد یافت.