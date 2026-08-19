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مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی گفت: برخورد دو خودروی پژو پارس در محور میاندوآب _ مهاباد ۱ مصدوم و ۱ فوتی برجا گذاشت
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی گفت: گزارشی مبنی بر برخورد دو خودروی پژو پارس در محور میاندوآب _ مهاباد اعلام شد که بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات برده رشان هلال احمر شهرستان میاندوآب به محل حادثه اعزام شدند.
حمید محبوبی افزود: این حادثه ۱ مصدوم و ۱ فوتی داشت که مصدوم حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شد و فوتی حادثه نیز بعد از رهاسازی به مراجع ذیصلاح تحویل گردید.