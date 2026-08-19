فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان، از شناسایی و رفع شش نقطه حادثه‌خیز در سطح شهرستان خبر داد و اعلام کرد این اقدامات منجر به کاهش ۲۲ درصدی تصادفات فوتی از ابتدای سال جاری تاکنون شده است.

سرهنگ مجید عسگری‌نیا در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به آثار این اقدامات بر ایمنی تردد شهروندان افزود: خوشبختانه طی سال گذشته و از ابتدای سال جاری تاکنون، شاهد کاهش تصادفات فوتی و جرحی در شهرستان بوده‌ایم و بر اساس آمار، تصادفات فوتی از ابتدای سال تاکنون ۲۲ درصد کاهش داشته است.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم اقدامات پیشگیرانه و اصلاح نقاط پرخطر، خاطرنشان کرد: شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز، نتیجه تعامل و همکاری دستگاه‌های مسئول در حوزه ترافیک است و استمرار این روند می‌تواند نقش مؤثری در کاهش حوادث و ارتقای ایمنی معابر شهرستان داشته باشد.