آزمون سراسری امسال، باحضور یک میلیون و ۷۰ هزار داوطلب از سراسر کشور در ۵ گروه آزمایشی، روز‌های ۲۹ و سی‌ام مردادماه برگزار خواهد شد که سهم استان اردبیل، ۲۱ هزار و ۵۶۸ داوطلب است. در این یک روزِ باقی مانده، توصیه مشاورانِ تحصیلی به داوطلبان، حفظ آرامش است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل در آزمون سراسری امسال، که روز‌های ۲۹ و سی‌ام مردادماه برگزار خواهد شد سهم استان اردبیل، ۲۱ هزار و ۵۶۸ داوطلب است.

در این یک روزِ باقی مانده، توصیه مشاورانِ تحصیلی به داوطلبان، حفظ آرامش است.

محمد حسن‌زاده، رئیس دانشگاه محقق اردبیلی، گفت: بر اساس اعلام سازمان سنجش، تاکنون بیش از یک میلیون و ۸۰ هزار داوطلب در آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام کرده‌اند که با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

وی همچنین گفت: از این تعداد، ۲۱،۵۶۸ نفر از استان اردبیل در این آزمون شرکت خواهند کرد و تمام تمهیدات لازم برای برگزاری عادلانه و منظم آزمون اندیشیده شده است.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی افزود: ۱۱ حوزه امتحانی در استان اردبیل پذیرای داوطلبان محترم برای برگزاری آزمون خواهد بود که شهر‌های اردبیل، نمین، پارس‌آباد، بیله‌سوار، گرمی، خلخال و مشکین شهر میزبان عزیزان خواهند بود.

حسن‌زاده در پایان تأکید کرد: کنکور سراسری امسال با نظارت کامل و رعایت تمامی استاندارد‌های لازم در حوزه‌های امتحانی استان برگزار خواهد شد و از داوطلبان خواسته می‌شود با آرامش و آمادگی کامل در این رقابت علمی شرکت کنند.