پخش زنده
امروز: -
دو تفاهم نامه همکاری اقتصادی میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی و اتاق تجارت و سرمایهگذاری و اتاق تولیدات زراعت و مالداری ولایت فراه افغانستان منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در دومین روز از سفر به افغانستان در نشست با تجار، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی ولایت فراه گفت : دو تفاهمنامه همکاری اقتصادی میان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی و اتاق تجارت و سرمایهگذاری و اتاق تولیدات زراعت و مالداری ولایت فراه به امضا رسید.
هاشمی افزود : این تفاهمنامهها با محوریت تبادل اطلاعات و ظرفیتهای اقتصادی ، توسعه سرمایه گذاریهای مشترک ، گسترش صادرات و واردات و ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه کشاورزی منعقد شد.
وی گفت: این تفاهم نامهها گامی مؤثر در مسیر تقویت همکاریهای اقتصادی و تجاری، فعالسازی ظرفیتهای بخش خصوصی و توسعه مبادلات میان خراسان جنوبی و ولایت فراه به شمار میرود.