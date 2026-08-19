دو تفاهم نامه همکاری اقتصادی میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری و اتاق تولیدات زراعت و مالداری ولایت فراه افغانستان منعقد شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در دومین روز از سفر به افغانستان در نشست با تجار، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ولایت فراه گفت : دو تفاهم‌نامه همکاری اقتصادی میان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری و اتاق تولیدات زراعت و مالداری ولایت فراه به امضا رسید.

هاشمی افزود : این تفاهم‌نامه‌ها با محوریت تبادل اطلاعات و ظرفیت‌های اقتصادی ، توسعه سرمایه گذاری‌های مشترک ، گسترش صادرات و واردات و ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه کشاورزی منعقد شد.

وی گفت: این تفاهم نامه‌ها گامی مؤثر در مسیر تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری، فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی و توسعه مبادلات میان خراسان جنوبی و ولایت فراه به شمار می‌رود.