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با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی از برگزیدگان مسابقات کشتی ناشنوایان کشور تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی ناشنوایان کشور مردادماه به میزبانی ارومیه در سالن سههزار نفری شهیدان آهندوست برگزار شد.
رسول مقابلی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی با حضور در آیین پایانی این رقابتها، از برگزیدگان مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی ناشنوایان کشور تجلیل کرد.
این رقابتها با حضور کشتیگیران ناشنوای استانهای مختلف کشور در دو رشته آزاد و فرنگی برگزار شد و ورزشکاران شرکتکننده برای کسب عناوین برتر به رقابت پرداختند.