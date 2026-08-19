به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی ناشنوایان کشور مردادماه به میزبانی ارومیه در سالن سه‌هزار نفری شهیدان آهندوست برگزار شد.

رسول مقابلی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی با حضور در آیین پایانی این رقابت‌ها، از برگزیدگان مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی ناشنوایان کشور تجلیل کرد.

این رقابت‌ها با حضور کشتی‌گیران ناشنوای استان‌های مختلف کشور در دو رشته آزاد و فرنگی برگزار شد و ورزشکاران شرکت‌کننده برای کسب عناوین برتر به رقابت پرداختند.