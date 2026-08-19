به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرعامل سازمان سفیران گردشگری سبزوار گفت: بنای یادبود کاشفی یکی از آثار شاخص تاریخی سبزوار پس از دهه‌ها تعطیلی، دوباره به چرخه گردشگری شهر بازگشت.

مهیار تسبندی افزود:گزارش‌های مردمی درباره وضعیت نامناسب بنا و تعطیلی‌های طولانی‌مدت آن، انگیزه اصلی آغاز این طرح بود که با همکاری همه‌جانبه اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سبزوار طرحی جامع برای احیا و فعال‌سازی این بنا تهیه و اجرا شد.

وی تصریح کرد: این بنا اکنون با ارائه خدمات درخور شان گردشگران همه‌روزه فعال و به یکی از حلقه‌های مهم زنجیره گردشگری شهر تبدیل شده است.

ملاحسین واعظ کاشفی یکی از نویسندگان تاثیرگذار و پرتالیف دوران تیموریان به شمار می‌رفت که به واسطه نگارش آثار متعدد به ویژه نگارش مقتل روضه الشهدا، جواهر التفسیر، اخلاق محسنی، انوار سهیلی و مواهب علیه نام خود را جاودانه ساخت.

او در قصبه بیهق سبزوار دیده به جهان گشود و در سال ۹۱۰ هجری قمری دار فانی را وداع گفت و در هرات افغانستان به خاک سپرده شد.