بازگشت بنای تاریخی «کاشفی» سبزوار به چرخه گردشگری، پس از چند دهه تعطیلی
بنای تاریخی «کاشفی» در سبزوار پس از چند دهه تعطیلی به چرخه گردشگری بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیرعامل سازمان سفیران گردشگری سبزوار گفت: بنای یادبود کاشفی یکی از آثار شاخص تاریخی سبزوار پس از دههها تعطیلی، دوباره به چرخه گردشگری شهر بازگشت.
مهیار تسبندی افزود:گزارشهای مردمی درباره وضعیت نامناسب بنا و تعطیلیهای طولانیمدت آن، انگیزه اصلی آغاز این طرح بود که با همکاری همهجانبه اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سبزوار طرحی جامع برای احیا و فعالسازی این بنا تهیه و اجرا شد.
وی تصریح کرد: این بنا اکنون با ارائه خدمات درخور شان گردشگران همهروزه فعال و به یکی از حلقههای مهم زنجیره گردشگری شهر تبدیل شده است.
ملاحسین واعظ کاشفی یکی از نویسندگان تاثیرگذار و پرتالیف دوران تیموریان به شمار میرفت که به واسطه نگارش آثار متعدد به ویژه نگارش مقتل روضه الشهدا، جواهر التفسیر، اخلاق محسنی، انوار سهیلی و مواهب علیه نام خود را جاودانه ساخت.
او در قصبه بیهق سبزوار دیده به جهان گشود و در سال ۹۱۰ هجری قمری دار فانی را وداع گفت و در هرات افغانستان به خاک سپرده شد.