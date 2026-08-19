رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از تلاش برای شناسایی داوطلبانی که در جریان جنگ محل سکونت یا منابع مطالعاتی خود را از دست داده‌اند، خبر داد و گفت: برای این گروه تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، رضا محمدی درباره تسهیلات در نظر گرفته شده برای داوطلبانی که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند، گفت: برای این داوطلبان امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. ما یک‌سری سهمیه‌ها را داریم و قوانین مربوط به افرادی که شهید یا مجروح شده‌اند، برای آنها اجرا می‌شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزود : حسب تأکید وزیر علوم، قرار بود برای متقاضیانی که خانه آنها در جریان جنگ تخریب شده و امکان سکونت نداشته‌اند و کتاب‌ها و جزوه‌های آنها نیز زیر آوار مانده است، تسهیلاتی ارائه کنیم.

وی گفت : در این زمینه چند جلسه با نهاد‌های مختلف از جمله هلال احمر و شهرداری برگزار کردیم تا جامعه هدف شناسایی و تسهیلات لازم ارائه شود، اما این طرح هنوز به طور کامل انجام نشده است. تلاش کرده‌ایم در زمینه جمع‌آوری اطلاعات اقداماتی را انجام دهیم تا بتوانیم این موضوع را به آزمون سال ۱۴۰۵ برسانیم.

محمدی با تأکید بر اینکه هدف سازمان سنجش خدمت به تمام گروه‌های هدف است، افزود: یکی از این گروه‌ها ، افراد توانخواه هستند. در آزمون امسال ۲ هزار و ۳۴۹ فرد توانخواه شرکت کرده‌اند که ۵۱ درصد آنها خانم و ۴۹ درصد آقایان هستند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت : در این زمینه ساختار چاپ سوالات خاصی را در نظر گرفته‌ایم که در منطقه سابقه ندارد. برای افرادی که ضعف بینایی دارند، دفترچه‌های درشت‌خط و برای نابینایان، دفترچه‌های خط بریل در نظر گرفته شده است. همچنین برای افرادی که نیاز به منشی دارند، منشی اختصاص داده می‌شود و یک‌ونیم برابر زمان عادی آزمون در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

محمدی افزود : همچنین هماهنگی کامل با وزارت نیرو انجام شده و به صورت نقطه‌ای مراکز برگزاری آزمون در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته است تا در سه روز برگزاری آزمون، قطعی برق در حوزه‌های امتحانی نداشته باشیم.

وی گفت : معاونت اجرایی قوه قضاییه نیز برای سراسر کشور پیامک‌هایی را با هدف اطلاع‌رسانی درباره وضعیت برگزاری آزمون و جزئیات تخلفات ارسال کرده است.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره تغییر ظرفیت رشته‌های دانشگاهی نیز افزود : یک‌سری رشته‌ها براساس نیاز جامعه در نظر گرفته شده‌اند که مقدمات آنها فراهم شده است و در مرحله انتخاب رشته به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

محمدی گفت : تغییرات جمعیتی و جنسیتی موضوعی نیست که بتوان به سرعت در مورد آن تغییرات اعمال کرد، اما برای رشته‌های خاص افزایش ظرفیت داشته‌ایم. البته این رشته‌ها بیشتر در مقاطع تحصیلات تکمیلی است بنابراین در مقطع کارشناسی تغییرات محسوس نخواهد بود.

وی افزود : نسبت به سال قبل در حوزه ظرفیت‌ها نیز تغییرات خاصی نداشته‌ایم و تغییرات ملموس نیست. تعداد متقاضیان نیز در حد چند ده هزار نفر تغییر خواهد داشت. در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۵۰ هزار نفر متقاضی داشتیم و در سال ۱۴۰۵ نیز تقریباً همین تعداد متقاضی خواهیم داشت.

معاون وزیر علوم درباره ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها گفت: ظرفیت‌های لازم لحاظ شده است تا تمام شرکت‌کنندگان بتوانند در رشته‌های مختلف امکان قبولی داشته باشند. در رشته پزشکی حدود ۱۸ هزار ظرفیت داریم که این رقم در مرحله پذیرش ممکن است بالا یا پایین شود.

وی افزود: امسال در حوزه پزشکی افزایش ظرفیت خیلی زیادی نداریم. باید توجه داشت که ما در دفترچه یک ظرفیت داریم، اما تعداد قبولی‌ها معمولاً در برخی رشته‌ها بیشتر می‌شود.

محمدی گفت : ظرفیت اسمی به این معناست که برای مثال در رشته پزشکی ۱۸ هزار ظرفیت افزایش یافته و این ظرفیت در دفترچه درج شده است، اما در مرحله گزینش و زمانی که افراد را جذب می‌کنیم، ممکن است این رقم به ۱۸ هزار و ۲۰۰ نفر برسد.

وی افزود : در تمام رشته‌هایی که پردازش داده و گزینش داریم، توزیع افراد بین مناطق و سهمیه‌ها انجام خواهد شد و شکست ظرفیت نیز خواهیم داشت. تلاش ما این است که این فرآیند به نفع متقاضیان باشد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره تمهیدات برگزاری آزمون نیز گفت : در سازمان سنجش و شبکه ملی سنجش که ۱۶ وزارتخانه و نهاد در آن حضور دارند، تمهیدات لازم برای برگزاری آزمون پیش‌بینی شده است، اما مهم‌ترین نقش را خانواده‌ها در ایجاد آرامش برای داوطلبان دارند.

محمدی از خانواده‌ها خواست محیطی امن و آرام برای داوطلبان فراهم کنند و افزود: خانواده‌ها باید به مدیریت استرس و اضطراب داوطلبان کمک کنند. اکنون زمان بازخواست نیست و خانواده باید فضای مطلوبی را برای داوطلب فراهم کند و زمینه خواب مطلوب او را فراهم آورد.

وی با بیان اینکه تنها راه موفقیت در آزمون، میزان تسلط داوطلبان بر مطالب است، گفت: آزمون را با بالاترین استاندارد‌ها آماده کرده‌ایم و الگوی رفتاری کشور‌های دیگر را نیز مطالعه کرده‌ایم تا سوالات به بهترین نحو آماده شوند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تأکید کرد: دانش‌آموزان ما تحت فشار هستند و آزمون‌های متعددی از جمله آزمون‌های نهایی و کنکور سراسری را پیش رو دارند؛ بنابراین خانواده‌ها باید زمینه آرامش و امنیت روانی آنها را فراهم کنند.