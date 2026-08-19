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مدیر کل نوسازی مدارس فارس از بهرهبرداری از هزار و ۳۷۱ کلاس درس جدید در استان از ابتدای مهر امسال خبر داد و تأکید کرد بیش از ۶۰۰ طرح مدرسهسازی در دستور کار استان قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل نوسازی مدارس فارس از بهرهبرداری از هزار و ۳۷۱ کلاس درس جدید در استان از ابتدای مهر امسال خبر داد و تأکید کرد که بیش از ۶۰۰ طرح مدرسهسازی در دستور کار استان قرار گرفته است.
امین سینایی افزود: بیش از ۶۰۰ طرح مدرسهسازی در استان فارس در دستور کار قرار گرفته است.
وی بیان داشت: اداره کل نوسازی مدارس فارس، به میزان بودجهای که هر شهرستان و منطقه برای ساخت مدارس اختصاص میدهد، اعتبار مشابهی را برای حمایت از آنها تخصیص خواهد داد.