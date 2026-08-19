معاون فرهنگی هنری سپاه ثارالله استان کرمان ازبرگزاری مسابقه میدان یار باهدف به تصویر کشیدن اقتدار و صلابت مردم در میدان و همچنین ایجاد فضای رقابتی، بانشاط و پرهیجان در تجمعات میدانی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رسول رستمی گفت: این مسابقات در چهار بخش دانش و مهارت نظامی، خودامدادی و دگرامدادی، روایت میدان و فعالیت‌های فرهنگی برگزار می‌شود.

وی افزود: با توجه به تجمعات میدانی که در حال حاضر در سراسر استان کرمان برگزار می‌شود، برای تقویت این تجمعات و ایجاد شور، نشاط و هیجان بیشتر در برنامه‌ها، مسابقه «میدان‌یار» طراحی و پیش‌بینی شده است.

معاون فرهنگی هنری سپاه ثارالله استان کرمان بیان کرد: هدف از برگزاری این مسابقات، به تصویر کشیدن اقتدار و صلابت مردم در میدان و همچنین ایجاد فضای رقابتی، بانشاط و پرهیجان در تجمعات میدانی است.

وی با اشاره به ساختار این مسابقه گفت: مسابقه «میدان‌یار» در چهار بخش برگزار می‌شود که بخش نخست به دانش و مهارت نظامی اختصاص دارد، بخش دوم شامل خودامدادی و دگرامدادی است، بخش سوم به «روایت میدان» اختصاص دارد و در بخش چهارم نیز شرکت‌کنندگان باید فعالیت‌های فرهنگی را انجام دهند.

رستمی با بیان اینکه این مسابقات به صورت گروهی برگزار می‌شود، تصریح کرد: امکان شرکت انفرادی در این مسابقه وجود ندارد و افراد باید در قالب گروه‌های سه تا هفت نفره در مسابقات حضور پیدا کنند. تمامی گروه‌ها نیز موظف هستند در هر چهار بخش مسابقه شرکت کنند.

وی با اشاره به تقویم برگزاری مسابقه «میدان‌یار» بیان کرد: ثبت‌نام گروه‌های داوطلب از ۲۶ مردادماه آغاز شده و تا دوم شهریورماه ادامه خواهد داشت.

معاون فرهنگی هنری سپاه ثارالله استان کرمان ادامه داد: مرحله مقدماتی و شهرستانی مسابقات نیز از چهارم شهریورماه آغاز می‌شود و تا دوازدهم شهریورماه در شهرستان‌های سراسر استان برگزار خواهد شد

وی افزود: پس از برگزاری مراحل مقدماتی و شهرستانی، مرحله استانی مسابقه «میدان‌یار» از پانزدهم شهریورماه آغاز شده و تا سی‌ام شهریورماه ادامه خواهد داشت و در پایان، گروه‌های برتر استان مشخص خواهند شد.

رستمی در پایان با دعوت از مردم استان کرمان برای حضور در این مسابقات گفت: همه علاقه‌مندان در رده‌های سنی مختلف می‌توانند با تشکیل گروه‌های سه تا هفت نفره و ثبت‌نام از مسیر‌های پیش‌بینی‌شده، در مسابقه «میدان‌یار» شرکت کنند