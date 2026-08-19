به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، تغییرات و جابجایی‌های مسئولان قضایی کلید خورد و معاون اول قوه قضائیه امروز انتصاب‌های جدید مسئولان قضایی را اعلام کرد.

آقای ذبیح الله خدائیان که پیش از این رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده به سمت رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه منصوب شد.

آقای اصغر جهانگیر که پیش از این معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه بود، حالا عهده دار ریاست سازمان بازرسی کل کشور شد.

آقای ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی هم با سمت رئیس کل دادگستری استان تهران معرفی شد.

آقای نورالله سلطانی معاون قضایی قوه قضائیه انتخاب شد.

حجت الاسلام سید محمد موسوی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور معرفی شد.

آقای امیری اصفهانی عهده دار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه می‌شود.

آقای سید علی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با حفظ سمت از این پس در سمت سخنگوی قوه قضائیه پاسخگوی خبرنگاران و رسانه‌ها خواهد بود.

آقای حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان به عنوان رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور منصوب شد.

آقای دانش آرا معاون حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه از امروز به عنوان ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه خدمت می‌کند.

رئیس قوه قضائیه دو روز پیش و در نشست شورای عالی قضایی از تغییرات و جابجایی مسئولان قضایی خبر داد و تاکید کرد: جابجایی‌ها در قوه قضائیه با هدف تحول آفرینی و تحقق مطالبات رهبر انقلاب برای حل مشکلات قضایی مردم انجام می‌شود.

مبارزه با فساد و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی برای تحقق عدالت اجتماعی از دیگر مطالبات رهبر انقلاب است که در پیام ایشان به مناسبت هفته قوه قضائیه و آغاز دور بعدی ریاست آقای محسنی اژه‌ای در قوه قضائیه آمده است.