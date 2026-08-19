مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت:پس از سال‌ها انتظار برای تأمین زمین در شهرستان لردگان، هزار متقاضی طرح‌های حمایتی مسکن در آستانه تعیین تکلیف قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حسینی گفت: ۳۰۰ قطعه زمین ۲۰۰ متر مربعی تا هفته دولت در قالب گروه‌های ساخت چند نفره، قرعه‌کشی خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین زمین مورد نیاز طرح‌های حمایتی مسکن در شهرستان لردگان گفت: پس از سال‌ها انتظار متقاضیان و با تأمین زمین مورد نیاز، فرآیند قرعه‌کشی و واگذاری ۳۰۰ قطعه زمین مسکونی در سایت حدود ۹ هکتاری لردگان، تا هفته دولت انجام خواهد شد.

وی افزود: از مجموع اراضی آماده واگذاری، ۱۵۰ قطعه زمین به مساحت ۲۰۰ مترمربع در قالب گروه‌های ساخت دو نفره برای ۳۰۰ خانواده مشمول طرح جوانی جمعیت و خانواده‌های دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال در نظر گرفته شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری افزود: همچنین ۱۵۰ قطعه زمین ۲۰۰ مترمربعی در قالب گروه‌های ساخت چند نفره برای مجموع ۷۰۰ متقاضی دارای شرایط نهضت ملی مسکن اختصاص خواهد یافت.

حسینی با بیان اینکه این متقاضیان طی سال‌های گذشته در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده بودند، گفت: به دلیل محدودیت و کمبود زمین دولتی در شهرستان لردگان، فرآیند تأمین زمین و در ادامه واگذاری و قرعه‌کشی پلاک‌ها با طولانی‌شدن زمان مواجه شده بود که خوشبختانه با تأمین زمین مورد نیاز، این موضوع در حال تعیین تکلیف است.

وی خاطرنشان کرد: قرعه‌کشی زمین‌ها در سایت حدود ۹ هکتاری لردگان که عملیات آماده‌سازی آن از خردادماه امسال آغاز شده، برگزار خواهد شد و هم‌اکنون نیز عملیات آماده‌سازی این سایت در حال اجراست.

مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: در مجموع با اجرای این برنامه، ۳۰۰ قطعه زمین برای حدود ۱۰۰۰ خانوار و متقاضی در شهرستان لردگان تعیین تکلیف خواهد شد که اقدامی مهم و کم‌سابقه در حوزه تأمین زمین و اجرای طرح‌های حمایتی مسکن در این شهرستان به شمار می‌رود.