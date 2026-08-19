به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در مسابقات لیگ سراسری کشتی فرنگی جوانان باشگاه‌های کشور یادواره شهدای جنگ رمضان کشتی گیرانی از تیم‌های منطقه آزاد اروند، هیات کشتی استان فارس، آکادمی حسین نژاد مازندران و نسل نو اندیمشک در گروه دوم در آبادان با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

این رقابت‌های روز سه‌شنبه سوم شهریور ساعت ۹:۳۰ در سالن شماره ۲ مجموعه ورزشی ۱۷ شهریور آبادان برگزار می‌شود.

این دوره از رقابت‌ها با همکاری فدراسیون کشتی، شرکت پالایش نفت آبادان برگزار می‌شود.