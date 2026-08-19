پایان انحصار اپاستور در اروپا؛ با کاهش کارمزدهای اپل
شرکت اپل در راستای پیروی از قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا، اعلام کرد، کارمزدهای خود را برای اپلیکیشنهایی که خارج از اپاستور توزیع میشوند، تغییر میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از رویترز، اپل برای حل اختلافات با کمیسیون اروپا و رگولاتورهای آنتی-تراست، سازوکار پیچیده پیشین خود را کنار گذاشت تا با قوانین منطقه همسو شود. پیش از این، رگولاتورهای اروپایی از «کارمزد فناوری پایه» اپل انتقاد کرده و معتقد بودند این هزینهها مانعی برای استفاده توسعهدهندگان از کانالهای توزیع جایگزین در سیستمعامل iOS است.
در قوانین جدید، اپل هزینههای اولیه خرید و هزینههای خدمات فروشگاه را که پیشتر دریافت میشد، حذف کرده و تنها یک کمیسیون فناوری پایه ۵ درصدی برای اپلیکیشنهایی که از طریق وب یا بازارهای جایگزین توزیع میشوند، در نظر گرفته است.
همچنین اپل اعلام کرد اپلیکیشنهای موجود در اپاستور که از روشهای پرداخت جایگزین استفاده میکنند، باید کمیسیونی ۲۰ درصدی بپردازند؛ هرچند این مبلغ برای کسبوکارهای کوچک تحت برنامه حمایتی، تا ۱۰ درصد کاهش مییابد. طبق اعلام این شرکت، تمامی این تغییرات از اول اکتبر ۲۰۲۶ میلادی اجرایی خواهند شد.