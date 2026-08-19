استاندار گیلان گفت: این مردم شایسته بهترین خدمات هستند و باید به گونه‌ای عمل شود که امید در دل مردم زنده نگه داشته شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار امروز در نشست شورای اداری شهرستان رشت و در آستانه هفته دولت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، گفت: رضایتمندی مردم مهم‌ترین رسالت مسئولان است و کار مردم باید در اولویت اقدامات مسئولان قرارگیرد.

هادی حق شناس با بیان اینکه حضور مردم در میدان با وجود همه مشکلات و تنگنا‌های اقتصادی در ماه‌های گذشته همه محاسبات دشمن را برهم زده است، افزود: این مردم شایسته بهترین خدمات هستند و باید به گونه‌ای عمل شود که امید در دل مردم زنده نگه داشته شود.

وی گذر از چالش ناترازی انرژِی را مهم‌ترین مسئله این روز‌های کشور دانست و گفت: با مصرف بهینه و درست انرژی می‌توانیم از این روز‌های سخت هم گذر کنیم و به دنیا نشان دهیم که کشور و ملت ایران از اقتدار و پایداری مثال زدنی برخوردار است.

استاندار گیلان با تاکید بر حفظ هویت فرهنگی و ملی و پای کار نظام و انقلاب بودن، گفت: باید اختلاف‌ها را کنار بگذاریم و برای توسعه‌ی کشور و رفع مشکلات به ویژه مشکلات اقتصادی تلاش کنیم.

فرماندار شهرستان رشت هم در نشست شورای اداری شهرستان، با بیان اینکه مردم بزرگترین سرمایه اجتماعی کشور و نظام هستند، گفت: خدمت به مردم مایه افتخار مسئولان و مبنای کار در دولت است.

سیداسماعیل میرغضنفری با بیان اینکه از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون بیش از هزار و ۷۰۰ طرح با ۲۸ هزار میلیارد تومان هزینه در مرکز استان اجرا شده است، افزود: از این میزان هزینه، ۱۱ هزار میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی و بقیه از محل اعتبارات دولتی تامین شده است.

وی گفت: روند نظارت بر عرضه کالا‌ها در بازار هم با قوت ادامه دارد تا مردم با کمترین مشکل، اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند.