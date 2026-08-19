به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، این همایش با هدف تقویت نقش مساجد در جامعه و تبیین وظایف کارگزاران قرارگاه طرح «محراب» برگزار شد؛ طرح «محراب» مختص مساجد خدمت‌رسان است.

نماینده ولی فقیه در استان در این همایش گفت: فتنه‌ها و جنگ‌های اخیر، بلا‌هایی بودند که در دل خود فرصت‌های بزرگی داشتند.

حجت الاسلام والمسلمین حسین مظفری اضافه کرد: اتحاد مردم از فرصت‌های مغتنم این بلایا بود و مساجد، کانون این اتحاد و انسجام در تجمعات شبانه و راهپیمایی‌ها بودند.

امام جمعه قزوین، مساجد را کانون همدلی‌های مردم برشمرد و از آغاز به کار قرارگاه عفاف و حجاب در استان خبر داد و اظهار داشت: این قرارگاه، اقدامات شایسته‌ای در مسئله عفاف و حجاب خواهد داشت.

نقش محوری مساجد در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان هم بر نقش محوری مساجد در پیشبرد اهداف عالی نظام اسلامی تاکید کرد. سردار رستمعلی رفیعی آتانی گفت: امکاناتی که در اختیار داریم عمدتاً در دو حوزه مردمی‌سازی و محرومیت‌زدایی متمرکز شده و بسیج سازندگی در این زمینه نقش ویژه‌ای دارد. وی افزود: آنچه خود را به آن مکلف می‌دانیم و در قرارگاه مسجد باید اتفاق بیفتد را عرضه می‌کنیم و در خدمت مساجد به عنوان موتور محرک انقلاب اسلامی هستیم. فعالیت ۱۸۳ مسجد استان در طرح محراب

مدیر امور مساجد استان و دبیر قرارگاه راهبری مساجد نیز گفت: استان با دارا بودن بیش از یک هزار و ۱۵۰ مسجد، و ۱۸۳ مسجد میزبان طرح محراب، ظرفیت بالایی برای فعالیت‌های اجتماعی دارد.

سید هادی ابراهیمی، برگزاری این همایش به صورت «قرارگاهی» توسط اعضای اصلی قرارگاه، شامل نماینده ولی فقیه در استان، مرکز رسیدگی به امور مساجد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، اوقاف و امور خیریه و حوزه علمیه، را نشان‌دهنده انسجام و مدیریت یکپارچه طرح دانست.