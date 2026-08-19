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کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان تا پایان هفته نیمه ابری تا ابری گاهی با بارشهای پراکنده همراه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان تا پایان هفته نیمه ابری تا ابری گاهی با بارشهای پراکنده همراه خواهد بود.
حمیدی با اشاره به اینکه عصر پنجشنبه و جمعه ناپایداری جوی در استان بیشتر میشود افزود: از عصر جمعه بتدریج کاهش ناپایداری و ابر را در استان خواهیم داشت.
وی گفت: از شنبه تا سه شنبه هفته آینده جو استان پایدار و با افزایش نسبی دما همراه خواهد بود.
کارشناس هواشناسی مازندران افزود: کشاورزان از شنبه تا سه شنبه هفته آینده نسبت به سم پاشی میتوانند اقدام کنند.
حمیدی گفت: دیروز رینه با ۳۴ درجه سانتیگراد گرمترین و دلیر چالوس با ۱۱ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان گزارش شد.
به گفته وی دریا امروز با موج کوتاه همرا است.