به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان تا پایان هفته نیمه ابری تا ابری گاهی با بارش‌های پراکنده همراه خواهد بود.

حمیدی با اشاره به اینکه عصر پنجشنبه و جمعه ناپایداری جوی در استان بیشتر می‌شود افزود: از عصر جمعه بتدریج کاهش ناپایداری و ابر را در استان خواهیم داشت.

وی گفت: از شنبه تا سه شنبه هفته آینده جو استان پایدار و با افزایش نسبی دما همراه خواهد بود.

کارشناس هواشناسی مازندران افزود: کشاورزان از شنبه تا سه شنبه هفته آینده نسبت به سم پاشی می‌توانند اقدام کنند.

حمیدی گفت: دیروز رینه با ۳۴ درجه سانتیگراد گرمترین و دلیر چالوس با ۱۱ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته وی دریا امروز با موج کوتاه همرا است.