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۲۰ دستگاه استخراج رمز ارز فعال به ارزش بیش از ۲ میلیارد تومان در اصفهان شناسایی و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: در پی دریافت گزارشهای مردمی و اقدامات اطلاعاتی دقیق پلیس مبنی بر استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج رمزارز در یکی از انبارهای حاشیه این شهرستان، موضوع بهطور ویژه در دستور کار قرار گرفت.
احمد نیکبخت افزود: ماموران انتظامی پس از بررسیهای میدانی و اطمینان از صحت گزارشها، با هماهنگی کامل مرجع قضایی در یک عملیات ضربتی به محل اعزام شدند و در بازرسی از این انبار، ۲۰ دستگاه ماینر که بهصورت غیرقانونی درحال بهره برداری از شبکه برق عمومی بود، کشف و توقیف شد.
وی با اشاره به دستگیری یک متهم در محل و ارجاع پرونده به دستگاه قضا ادامه داد: ارزش ریالی تجهیزات کشفشده بیش از بر ۲ میلیارد تومان تخمین زده میشود.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با تاکید بر پیامدهای منفی فعالیتهای غیرقانونی در این حوزه گفت: بهرهبرداری غیرمجاز از دستگاههای ماینر علاوه بر اینکه موجب اخلال در شبکه توزیع انرژی و خسارت به زیرساختهای برق میشود، تضییع حقوق عمومی و استفاده نادرست از بیتالمال است که پلیس بدون مماشات با عاملان اینگونه اقدامات برخورد خواهد کرد.
وی از شهروندان خواست: در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت هرگونه مرکز استخراج غیرقانونی رمزارز، موضوع از طریق مجاری رسمی به پلیس گزارش کنند.