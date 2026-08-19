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معاون سیاسی استاندار گفت: خراسان شمالی با پیشگامی در اجرای برنامههای توسعهای، موفق شد در رتبه نخست کشور در پیشبرد طرحهای نهضت توسعه عدالت آموزشی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، طاهر رستمی در جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش استان، با تجلیل از برنامهریزیها و تلاشهای صورت گرفته برای برگزاری اجلاسیه سی و نهم روسای آموزش و پرورش گفت: ارتقا کیفی روندهای آموزشی و پرورشی از ضروریات است.
وی در ادامه با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در نگاه ویژه به حوزههای آموزش و پرورش و آموزش عالی، اظهار داشت: نباید با تجمیع و تمرکز امکانات و نیروی انسانی توانمند در مناطق یا مدارس خاص، مانع از تحقق عدالت آموزشی شد؛ عدالت آموزشی مستلزم توزیع منصفانه منابع در تمامی مناطق استان است.
معاون سیاسی استاندار در پایان توسعه را یک فرآیند تدریجی و مستمر دانست که با برداشتن گامهای کوچک، اما هدفمند محقق میشود از تلاشهای بیوقفه کارکنان این حوزه برای ارتقای سطح کیفی آموزش در استان قدردانی کرد.