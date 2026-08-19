شرکت متا در آمریکا به اتهام اعتیادآور بودن برنامه‌های آن برای جوانان و کاربران زیر ۱۶ سال محاکمه می‌شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، محاکمه مهمی در کالیفرنیا درباره اتهامات ضد شرکت متا و سکو‌های آن، مانند اینستاگرام و فیس بوک، مبنی بر این که طوری طراحی شده‌اند که برای جوانان اعتیادآور باشند، آغاز شده است.

بیش از نیمی از ایالت‌های آمریکا به دنبال دریافت میلیارد‌ها دلار خسارت از شرکت متا و تغییر در نحوه عملکرد سکو‌های این شرکت فناوری هستند. زیرا مهندسان متا الگوریتم‌هایی را طراحی کرده‌اند که می‌دانستند بر اساس این الگوریتم‌ها چه چیزی را نشان بدهند که یک دختر نوجوان ۱۶ ساله همچنان پای شبکه‌های اجتماعی این شرکت بنشیند و صفحات آنها را بالا و پایین بکند.

آنها می‌دانند که این محتوا‌ها چه تاثیری بر آن دختر برجای می‌گذارند. همچنین مسئولان ۲۹ ایالت در آمریکا استدلال می‌کنند که شرکت متا و شبکه‌های اجتماعی آن در بحران روحی و روانی جوانان در این کشور نقش داشته‌اند.

این یک انتخاب طراحی شده است. شرکتی که سکو‌های خود را با هدف درگیری حداکثری کاربران کودک طرحی می‌کند تا کاربران بعد از هر بار کلیک بر صفحه نمایشگر بار دیگر کلید کلیک را فشار بدهند و صفحات شبکه‌های اجتماعی را بالا و پایین بکنند. هزینه این وضع هم امنیت کودکان ما است. آنها خوب می‌دانند که چه می‌کنند.

همچنین به گفته مسئولان ایالت‌های آمریکا، شرکت متا اطلاعات و داده‌های کاربران خردسال را بدون اطلاع والدین شان جمع آوری می‌کند. در مقابل شرکت متا اعلام کرده است: این اتهامات را با قاطعیت رد می‌کند.

مسئولان شرکت متا استدلال می‌کنند که مهندسان آن در سال‌های اخیر ده‌ها طرح ابتکاری برای واکنش قاطع در برابر این وضع ارائه کرده‌اند. این شرکت می‌گوید یک شورا متشکل از والدین و کارشناسان دارد که این موضوعات را پیگیری می‌کند و اعضای این شورا همزمان با تغییرات در بخش فن آوری توصیه‌های لازم را به شرکت و مهندسان آن ارائه می‌کنند.

درنهایت اعلام شده: حکم احتمالی که ممکن است در این پرونده برای شرکت متا صادر شود، جریمه نقدی دویست میلیاردی تا یک تریلیون و چهارصد میلیارد دلار است. دادگاه همچنین ممکن است به تغییر شیوه عملکرد شرکت متا رای بدهد. این حکم به شکل بالقوه بیش از سیصد و پنجاه میلیون کسب و کار را تحت تاثیر قرار خواهد داد که با سکو‌های فیس بوک و اینستاگرام مرتبط هستند. انتظار می‌رود بررسی این شکایت ضد شرکت متا و صدور حکم آن ۶ الی ۸ هفته طول بکشد.