سامانه ثبت نیاز‌های مدارس با محوریت ثبت نیاز‌های تجهیزاتی، سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی و صفحات خورشیدی، و سامانه بهسازی و شاداب سازی مدارس رونمایی و آغاز به کار کرد. ‌

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با هدف ارتقای کیفیت فضا‌های آموزشی، تأمین تجهیزات مورد نیاز مدارس و فراهم‌سازی محیطی ایمن، استاندارد و بانشاط برای دانش‌آموزان، بهره برداری از سامانه‌های طرح‌های شهید عجمیان و شهید عرب در مدارس آغاز شد.

‌در قالب طرح شهید عجمیان، اقدامات مربوط به بهسازی و شاداب‌سازی مدارس، از جمله تعمیر و تجهیز فضا‌های آموزشی، بهسازی محوطه و کلاس‌های درس و رفع نیاز‌های ضروری مدارس دنبال می‌شود.

‌همچنین در چارچوب طرح شهید عرب، ساماندهی و استانداردسازی تجهیزات و سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی مدارس مورد توجه قرار گرفته و مدارس دارای تجهیزات فرسوده یا غیراستاندارد در اولویت تعمیر، نوسازی و جایگزینی قرار می‌گیرند.

‌از دیگر محور‌های این برنامه، توسعه استفاده از انرژی‌های پاک و تجهیز مدارس به صفحات خورشیدی است که با هدف کاهش مصرف انرژی، استفاده از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر و حرکت مدارس به سمت بهره‌گیری از انرژی پاک اجرا خواهد شد.

‌همچنین با راه‌اندازی سامانه تجهیزات مدارس، نیاز‌های تجهیزاتی مدارس شناسایی و ثبت شده و تأمین تجهیزات بر اساس اولویت و نیاز واقعی مدارس انجام می‌شود.

این سامانه با هدف شناسایی دقیق نیاز‌های تجهیزاتی مدارس، ثبت اطلاعات و اولویت‌بندی درخواست‌ها طراحی شده است تا فرآیند تأمین تجهیزات بر اساس نیاز واقعی مدارس و با دقت و شفافیت بیشتری انجام شود.

‌با راه‌اندازی این سامانه، اطلاعات مورد نیاز از سطح مدارس جمع‌آوری شده و امکان برنامه‌ریزی، نظارت و تخصیص هدفمند تجهیزات برای مجموعه‌های آموزش‌وپرورش و نوسازی مدارس فراهم می‌شود.

‌اجرای همزمان این برنامه‌ها، گامی در مسیر ایمن‌سازی، استانداردسازی، تجهیز و شاداب‌سازی مدارس و فراهم‌کردن محیطی مطلوب‌تر برای دانش‌آموزان در آستانه سال تحصیلی جدید است.