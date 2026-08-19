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مراسم بزرگداشت چهلمین روز خاکسپاری پیکر مطهر رهبر شهید امت، فردا در گلستان شهدای اصفهان برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: این مراسم فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای امام شهید سید علی حسینی خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه) و تأکید بر ادامه راه پرافتخار ایشان است.
علیرضا ناجی با دعوت از مردم شهید پرور و ولایتمدار اصفهان برای حضور پرشور در این آیین معنوی افزود:امشب مراسم گرامیداشت چهلم امام شهید درمواکب و نقاط مختلف استان برگزار خواهد شد و میدان امام حسین (ع) اصفهان بهعنوان میدان شاخص استان، میزبان تجمع شب چهلم خواهد بود و مراسم اصلی چهلمین روز خاکسپاری پنجشنبه ۲۹ مرداد، ساعت ۱۷در گلستان شهدا اصفهان برگزار میشود.
حضرت آیتاللهالعظمی سید علی حسینی خامنهای، دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران و از مراجع بزرگ تقلید شیعه، از سال ۱۳۶۸ تا زمان شهادت، عهدهدار رهبری انقلاب اسلامی بودند.
ایشان در روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ شمسی در محل کار خود به شهادت رسیدند. پیکر مطهر این رهبر شهید، در روزهای ۱۲ تا ۱۸ تیر ۱۴۰۵، با حضور گسترده و بینظیر میلیونی مردم مؤمن و انقلابی در شهرهای تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد تشییع شد.
مراسم تشییع در مصلای امام خمینی (ره) تهران با اقامه نماز میت بر پیکر ایشان برگزار شد و پس از آن، پیکر مطهر رهبر شهید برای خاکسپاری به حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس منتقل شد.
مراسم بزرگداشت چهلمین روز تدفین رهبر فقید انقلاب اسلامی، همزمان با سراسر کشور در اصفهان نیز با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان برگزار میشود.