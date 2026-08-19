مدیر فرودگاه شهدای ایلام گفت: با ورود یک شرکت هواپیمایی جدید؛ از امروز تعداد پرواز‌های این فرودگاه در مسیر ایلام به مشهد، افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ محمدتقی سلجوقی اظهار کرد: شرکت هواپیمایی «لاد ایر» روز‌های چهارشنبه مسافران را میان شهر‌های ایلام و مشهد جابه‌جا می‌کند.

وی افزود: این شرکت متعلق به استان یزد است و با یک فروند هواپیمای ۱۶۰ نفره از امروز کار خود را در فرودگاه شهدای ایلام آغاز کرد.

مدیر فرودگاه شهدای ایلام تصریح کرد: افزون بر لادایر، شرکت هواپیمایی «آساجت» نیز در مسیر‌های ایلام به تهران و مشهد پرواز دارد.

سلجوقی اضافه کرد: از هفته آینده نیز شرکت هواپیمایی «قشم‌ایر» که پیش از یک وقفه ۴۰ روزه در استان ایلام حضور داشت؛ پرواز‌های خود در مسیر ایلام به تهران را از سر خواهد گرفت.

اکنون مسافران فرودگاه شهدای ایلام در روز‌های هفته با پرواز‌های شرکت‌های آسمان، آساجت و لادایر در مسیر‌های تهران و مشهد سفر می‌کنند.