نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: رهبر شهید انقلاب بینش نافذ و آینده‌نگری فوق العاده‌ای داشتند و در زهد و بسیاری از فضایل بی‌نظیر بودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، آیت الله سید احمد علم الهدی دیروز در آیین چهلم رهبر شهید انقلاب که در مجتمع تربیت آموزشی حضرت مهدی (عج) مشهد برگزار شد افزود: رهبر شهید انقلاب علاوه بر اینکه در علوم مختلف صاحب نظر بودند بر بسیاری از حوزه‌های دانشی اشراف داشتند.

وی با اشاره به ادامه روند مبارزهدر شرایط فعلی افزود: در زمان طاغوت با ساواک مبارزه می‌کردیم و امروز در مقابل استکبار جهانی ایستاده‌ایم و در واقع موضوع این مبارزه عوض شده و مقاومت تا زمان ظهور امام عصر (عج) ادامه دارد.