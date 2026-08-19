آیت الله علم الهدی: آیندهنگری فوق العاده رهبر شهید انقلاب
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: رهبر شهید انقلاب بینش نافذ و آیندهنگری فوق العادهای داشتند و در زهد و بسیاری از فضایل بینظیر بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، آیت الله سید احمد علم الهدی دیروز در آیین چهلم رهبر شهید انقلاب که در مجتمع تربیت آموزشی حضرت مهدی (عج) مشهد برگزار شد افزود: رهبر شهید انقلاب علاوه بر اینکه در علوم مختلف صاحب نظر بودند بر بسیاری از حوزههای دانشی اشراف داشتند.
وی با اشاره به ادامه روند مبارزهدر شرایط فعلی افزود: در زمان طاغوت با ساواک مبارزه میکردیم و امروز در مقابل استکبار جهانی ایستادهایم و در واقع موضوع این مبارزه عوض شده و مقاومت تا زمان ظهور امام عصر (عج) ادامه دارد.