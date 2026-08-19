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مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی از تصویب طرح جامع پنج پایانه مرزی و آغاز عملیات اجرایی سه طرح دراین بخش خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: در دو سال اخیر با هدف صیانت و ارتقای ایمنی راهها و بهسازی محورهای منتهی به مراکز و پایانههای مرزی استان، ۹۲۰ کیلومتر روکش آسفالت اجرا شده است.
ارسلان شکری با اشاره به گستره فعالیتهای این مجموعه اظهار کرد: این ادارهکل در مجموع ۱۲۰ خدمت راهداری و حملونقل جادهای به مردم و کاربران جادهای ارائه میدهد.
وی با بیان اینکه صیانت از ایمنی و کیفیت راهها از اولویتهای اصلی راهداری استان است، همچنین از تصویب طرح جامع پنج پایانه مرزی استان خبر داد و گفت: طرح جامع پنج پایانه مرزی به تصویب رسیده و عملیات اجرایی سه طرح نیز در مرحله مناقصه قرار دارد که پس از تعیین پیمانکار، عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای سرمایهگذاری در حوزه حملونقل جادهای استان اظهار کرد: در این حوزه ۳۵ فرصت سرمایهگذاری با مجموع سرمایهگذاری پیشبینیشده ۱۷ همت معرفی شده است که در صورت تحقق، زمینه ایجاد حدود ۸ هزار فرصت شغلی را فراهم خواهد کرد.
شکری در ادامه با اشاره به برنامههای هفته دولت افزود: همزمان با هفته دولت، ۵۳ پروژه راهداری و حملونقل جادهای با اعتباری بالغ بر ۳ همت در استان به بهرهبرداری خواهد رسید.