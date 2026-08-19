به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، شرکت اوپن-ای-آی نسخه‌ای از چت‌ جی-پی-تی را عرضه کرد که به‌طور خودکار برای کاربران زیر ۱۸ سال (بین ۱۳ تا ۱۷ سال) فعال می‌شود. در این حالت، دسترسی به موضوعات حساس و پرریسک مانند خشونت، خودآزاری و اختلالات تغذیه به‌طور شدید محدود شده است.

ویژگی متمایز این نسخه، تبدیل «پاسخ‌های مستقیم» به «ابزارهای آموزشی» است تا به جای ارائه جواب آماده، به یادگیری دانش‌آموزان کمک کند. همچنین، والدین می‌توانند با استفاده از قابلیت‌های نظارتی، «ساعات سکون» را تعیین کرده، تنظیمات را مدیریت کنند و در صورت گفتگو درباره موضوعات حساس، اعلان (نوتیفیکیشن) دریافت نمایند.

این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که اوپن-ای-آی و سایر غول‌های فناوری مانند متا، تحت فشار شدید قانونی و شکایت‌های متعددی به دلیل آسیب‌های احتمالی هوش مصنوعی و شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روانی کودکان و نوجوانان قرار دارند.