مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان عشق آباد در گشت و کنترل مستمر زیستگاه‌ها و پایش منابع آبی حیات‌وحش، یک شکارچی غیرمجاز را شناسایی و دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان عشق آباد گفت: محیط‌بانان در حین سرکشی از آبشخور‌های منطقه، به یک دستگاه خودرو که در حال خروج از منطقه و حرکت به سمت جاده فرعی بود، مشکوک شده و بلافاصله عملیات تعقیب و مراقبت را آغاز کردند.

آزاد افزود: با هوشیاری مأموران یگان حفاظت محیط زیست و هماهنگی به‌موقع با پاسگاه انتظامی عشق‌آباد، این خودرو متوقف شد.

وی گفت:در بازرسی از این خودرو، لاشه دو قطعه پرنده شکار شده شامل یک قطعه تیهو و یک قطعه کوکر شکم‌سیاه به همراه یک قبضه سلاح شکاری کالیبر ۱۲ کشف و ضبط شد.

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان عشق آباد افزود: متهم پس از دستگیری و تکمیل صورت‌جلسه تخلف، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.