به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد آباده گفت: نرگس یزدانی هنرمند جوان ۲۰ اثر خود را با موضوع موتور سنگین و با هدف حمایت از صنعت موتورسواری در نگارخانه استاد ذوالفنون آباده به نمایش گذاشته است.

محمدحسین نعمت اللهی افزود: این نمایشگاه که تلفیقی از هنر و تکنولوژی است ، دومین نمایشگاه نرگس یزدانی است که تا پایان مرداد برای بازدید عموم دایر است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.