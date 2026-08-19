قالیباف: گفتمان مقاومت از مرزها فراتر رفته و جهانی شده است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با گذشت سالها گفتمان مقاومت از مرزهای ایران و عراق و منطقه فرارتر رفته و جهانی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
محمدباقر قالیباف که در صدر هیئتی پارلمانی به عراق سفر کرده است، در بدو ورود خود به فرودگاه بینالمللی بغداد در محل شهادت شهید سرلشکر سلیمانی و ابومهدی المهندس گفت: من از اینجا یعنی محل ترور و شهادت دو ابرمرد تاریخ دو کشور ایران و عراق، سفرم را آغاز میکنم. این نقطه نمادی مهمی در تاریخ منطقه و نشانهای اشتراکات دو ملت است، جایی که خون ۲ قهرمان از ایران و عراق در کنار هم ریخته شد. اینجا نماد تقابل جبهه حق و باطل است و جایی است که دولت تروریست آمریکا به عنوان کانون اصلی جبهه باطل، زمانی که دید نمیتواند جلوی تقویت و گسترش جبهه مقاومت را بگیرد، دو تن از مردان بزرگ جبهه حق را ترور کرد. البته آنها افرادی بودند که عراق و ایران و کل منطقه را از شرارتهای داعش نجات دادند، داعشی که به اعتراف رئیس جمهور فعلی آمریکا، دست ساز دولت ایالات متحده بود. اما آیا این ترور، جلوی قدرت و نفوذ مقاومت را گرفت؟ کافی است نگاهی به اوضاع منطقه بیاندازید تا مشخص شود چه کسی در حال پیروزی است؟
وی در ادامه با یادآوری اینکه همگان در جنگ رمضان، قدرت مقاومت ایران را درک کردند، بیان داشت: مقاومت در عراق هم یکی از عناصر قدرت این کشور است. با گذشت سال ها، گفتمان مقاومت از مرزهای ایران و عراق و منطقه فراتر رفته و جهانی شده است. امروز واقعیت کثیف صهیونیستها برای ملتهای جهان آشکار شده و اسرائیل به عنوان دشمن بشریت شناخته میشود. پس از جنگ رمضان شاهد تحول در نظم امنیتی منطقه هستیم. در نظم جدید منطقه، دخالت بیگانگان و بازیگران فرامنطقهای در معادلات منطقه به سرعت در حال کاهش است. نیروهای آمریکایی دنبال برنامه خروج آبرومندانه از منطقه هستند و رژیم صهیونیستی دیگر آیندهای در منطقه ما ندارد و خیال نهر تا بحر را حتی در رویاهایش نیز نخواهد دید.
رئیس مجلس گفت: من در این مکان خطاب به این دو شهید عرض میکنم: ابومهدی و حاج قاسم عزیز! ببینید ثمره مجاهدت و خون پربرکتتان را. بدانید که ما و همه باورمندان به مکتب شما در ایران و عراق، تا به نتیجه رساندن ارمانهای شما از پانخواهیم نشست و آمادهایم جان و مال و آبروی خود را فدای این مسیر مقدس کنیم. سفر امروز هیئت پارلمانی به عراق را در راستای تقویت نظم جدید در منطقه و سرعت بخشیدن به تقویت همکاریهای بین همه کشورهای منطقه بدون دخالت خارجی است. من در بحبوحه جنگ نیز چندین بار به صورت علنی تصریح کردم که کشورهای اسلامی منطقه باید دنبال تعاملات و روابط امنیتی عمیق باشند که با همکاریهای اقتصادی پایدار شود و جمهوری اسلامی ایران برای این امر آماده است. روشن است نزدیکیهای فرهنگی و مذهبی بین دو ملت ایران و عراق، فرصتی متمایز برای پیگیری این مسئله را ایجاد میکند که میبایست سفر به بغداد را اولویت قرار میدادیم.
وی همچنین گفت: در جریان این سفر با مسئولان دولت و مجلس عراق، چهرههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دیدار و گفتوگو خواهد داشت، گفت: همچنین به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب در مراسم اربعین تدفین امام شهید انقلاب اسلامی ایران شرکت و پیام تشکر ایشان و مردم ایران را از تشییع باشکوه این مرجع تقلید بزرگ جهان تشیع به ملت و مسئولان عراق ابلاغ خواهم کرد. پیوند دو ملت ایران و عراق، پیوندی تاریخی، ریشه دار و ناگسستنی است. همسایگی ما بر پایه برادری، محبت به اهل بیت (ع)، مقاومت در برابر دخالت بیگانگان و باور به سرنوشت مشترک دو کشور بنا شده و این گذشته درسآموز، راهنمای آینده خواهد بود. انشاءالله در این سفر گامهای بلندی برای تحکیم امنیت درونزا و مشترک و رفاه دو ملت برخواهیم داشت. قوت ما در برادری ما است. (اخوتنا قوتنا.)