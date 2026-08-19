شهرضا در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و سوم، ۲۰ شهید تقدیم میهن اسلامی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا در نشست خبری با اشاره به پرچمداری شهرضا در دوران دفاع مقدس ۸ ساله و تقدیم ۷۶۰ شهید، گفت: یکی از مهم‌ترین خطوط مقدم دو جنگ اخیر نیز شهرضا بوده و تقدیم ۲۰ شهید، سند افتخار دیگری برای این شهر است.

سرهنگ پاسدار مصطفی یونسی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن، افزود: در نبرد‌های امروز، دشمن بیش از آنکه سرزمین‌ها را هدف قرار دهد، به دنبال تسخیر ذهن‌ها، اراده‌ها و باور‌های ملت‌هاست.

وی با تأکید بر اینکه دست برتر جنگ امروز را رسانه مشخص می‌کند، گفت: خبرنگاران ما در این جنگ، لانچر‌های خبر در میدان مقابله با شبهه‌افکنی و تفرقه دشمن بودند و همچون رزمندگان در خط مقدم حضور داشتند.

وی با اشاره به بیش از ۱۶۰ شب حضور حماسی مردم در تجمعات شبانه گفت: باید با ایجاد تنوع در برنامه‌ها و تمرکز بر فرهنگ‌سازی، از این ظرفیت اجتماعی به بهترین شکل استفاده و حضور مردم ثبت و مستند سازی شود.

آزادگان سرافراز نظام جمهوری اسلامی در دوران اسارت در راه اعتلا و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی متحمل رنج ومشقت‌های بسیاری شدند.

فرماندار گلپایگان در مراسم بزرگداشت آزادگان گفت: ضروری است تا خاطرات دوران اسارت آزادگان سرافراز ثبت و به نسل‌های آینده منتقل شود.

علی اکبر رضایی گفت: همه آزادگان و ایثارگران حماسه‌های دوران اسارت را برای نسل جوان تبیین کنند و جوانان هم آزادگان را به عنوان سرمایه‌های نظام و مرجعِ شناختِ تاریخِ انقلاب بشناسند.