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شهرضا در جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و سوم، ۲۰ شهید تقدیم میهن اسلامی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا در نشست خبری با اشاره به پرچمداری شهرضا در دوران دفاع مقدس ۸ ساله و تقدیم ۷۶۰ شهید، گفت: یکی از مهمترین خطوط مقدم دو جنگ اخیر نیز شهرضا بوده و تقدیم ۲۰ شهید، سند افتخار دیگری برای این شهر است.
سرهنگ پاسدار مصطفی یونسی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت مقابله با جنگ رسانهای دشمن، افزود: در نبردهای امروز، دشمن بیش از آنکه سرزمینها را هدف قرار دهد، به دنبال تسخیر ذهنها، ارادهها و باورهای ملتهاست.
وی با تأکید بر اینکه دست برتر جنگ امروز را رسانه مشخص میکند، گفت: خبرنگاران ما در این جنگ، لانچرهای خبر در میدان مقابله با شبههافکنی و تفرقه دشمن بودند و همچون رزمندگان در خط مقدم حضور داشتند.
وی با اشاره به بیش از ۱۶۰ شب حضور حماسی مردم در تجمعات شبانه گفت: باید با ایجاد تنوع در برنامهها و تمرکز بر فرهنگسازی، از این ظرفیت اجتماعی به بهترین شکل استفاده و حضور مردم ثبت و مستند سازی شود.
آزادگان سرافراز نظام جمهوری اسلامی در دوران اسارت در راه اعتلا و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی متحمل رنج ومشقتهای بسیاری شدند.
فرماندار گلپایگان در مراسم بزرگداشت آزادگان گفت: ضروری است تا خاطرات دوران اسارت آزادگان سرافراز ثبت و به نسلهای آینده منتقل شود.
علی اکبر رضایی گفت: همه آزادگان و ایثارگران حماسههای دوران اسارت را برای نسل جوان تبیین کنند و جوانان هم آزادگان را به عنوان سرمایههای نظام و مرجعِ شناختِ تاریخِ انقلاب بشناسند.