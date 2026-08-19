به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، هواشناسی پیش‌بینی کرد تا اوایل هفته همچنان وضعیت جوی پایدار، و آسمان صاف و آفتابی خواهد بود.

بر این اساس امروز و فردا وزش باد‌های جنوبی ادامه دارد که در برخی مناطق، به خیزش گرد و خاک محلی منجر می‌شود.

از بعد از ظهر فردا، با تغییر سمت و سوی جریانات، باد‌های شمالی جایگزین باد‌های جنوبی خواهد شد و دمای هوا کاهشی می‌شود.

از این رو جمعه و شنبه شاهد وزش باد‌های شمالی خواهیم بود که این جریانات به ویژه جمعه در امتداد کانال بادی استان شهر‌های کوهین، تاکستان و بوئین‌زهرا از سرعت بیشتری برخوردار است.

برای ارتفاعات شمالی استان طی روز‌های پایانی هفته، پدیده مه پیش‌بینی شده است.