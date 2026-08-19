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مدیرکل تأمین اجتماعی آذربایجانغربی گفت: طبق آخرین آمار، یک میلیون و ۳۲۲ هزار و ۷۶۰ نفر از جمعیت استان زیر پوشش تأمین اجتماعی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ محمد اشکی افزود: از مجموع افراد زیر پوشش تامین اجتماعی در استان، بیش از ۴۲۲ هزار نفر بیمه شده اصلی و مابقی تبعی هستند.
وی افزود: در حال حاضر ۱۵۹ هزار و ۸۶۶ نفر در استان مستمریبگیر تأمین اجتماعی هستند که از این تعداد، بیش از ۱۲۱ هزار نفر اصلی و بیش از ۹۰ هزار نفر تبعی را شامل میشوند.
مدیرکل تأمین اجتماعی آذربایجانغربی تصریح کرد: در استان۷۳ هزار و ۱۹۲ نفر بازنشسته و سه هزار و ۳۹۰ نفر نیز مستمریبگیر از کارافتاده هستند.
اشکی همچنین از خدماترسانی ۱۷ شعبه تأمین اجتماعی در آذربایجانغربی خبر داد و گفت: سال گذشته، کمکهزینه کفن و دفن برای ۳۷۳ مورد، کمکهزینه ازدواج برای یک هزار و ۲۰۲ مورد و هزینه اروتز و پروتز نیز برای ۲ هزار و۱۲۳ نفر پرداخت شده است.