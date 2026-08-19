به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ محمد اشکی افزود: از مجموع افراد زیر پوشش تامین اجتماعی در استان، بیش از ۴۲۲ هزار نفر بیمه شده اصلی و مابقی تبعی هستند.

وی افزود: در حال حاضر ۱۵۹ هزار و ۸۶۶ نفر در استان مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی هستند که از این تعداد، بیش از ۱۲۱ هزار نفر اصلی و بیش از ۹۰ هزار نفر تبعی را شامل می‌شوند.

مدیرکل تأمین اجتماعی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: در استان۷۳ هزار و ۱۹۲ نفر بازنشسته و سه هزار و ۳۹۰ نفر نیز مستمری‌بگیر از کارافتاده هستند.

اشکی همچنین از خدمات‌رسانی ۱۷ شعبه تأمین اجتماعی در آذربایجان‌غربی خبر داد و گفت: سال گذشته، کمک‌هزینه کفن و دفن برای ۳۷۳ مورد، کمک‌هزینه ازدواج برای یک هزار و ۲۰۲ مورد و هزینه اروتز و پروتز نیز برای ۲ هزار و۱۲۳ نفر پرداخت شده است.