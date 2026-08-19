شرکت‌های دانش‌بنیان با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی، در دوازدهمین رویداد بزرگ تراکنش ایران به‌صورت مستقل حضور می‌یابند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دوازدهمین رویداد بزرگ تراکنش ایران (Iran Transaction ۲۰۲۶) با محور «پیچ تاریخی بانکداران، فناوران و نوآورانِ صنعت مالی ایران» از ۱۰ تا ۱۲ آبان در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

این رویداد از بخش‌های نمایشگاهی و جشنواره، برگزاری نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی تشکیل شده است.

ضرورت ها و راهبرد‌های گذار از بحران؛ چابکی و نوآوری؛ نوسازی نامتقارن؛ تاب‌آوری در بحران؛ جنگ و امنیت سایبری؛ هوشمندسازی خدمات؛ تجهیزات و زیرساخت دیجیتال؛ رگولاتوری و تسهیل فرآیندها، از محور‌های این رویداد است.

با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت مستقل در دوازدهمین رویداد بزرگ تراکنش ایران حضور خواهند داشت. علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص این رویداد به سایت www.transaction.events مراجعه کنند.