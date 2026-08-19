به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ علی اصغر شریفی،رئیس اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: نصب پلاک‌های متفرقه یا ایجاد تغییر در استاندارد پلاک وسیله نقلیه، مشمول جریمه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریالی خواهد بود و نداشتن پلاک در قسمت جلو یا عقب وسیله نقلیه و همچنین ناخوانا بودن پلاک نیز برای راننده، ۴۰۰ هزار تومان جریمه در پی دارد.

وی افزود: بر اساس جدول جرایم، تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه نیز ۹۰ هزار تومان جریمه دارد و نصب نشدن پلاک با ابعاد بزرگ‌تر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری، مشمول جریمه ۹۰ هزار تومانی خواهد بود.

سرهنگ شریفی ادامه داد: رانندگان باید با رعایت ضوابط قانونی مربوط به پلاک از هرگونه تغییر، جابه‌جایی، پوشاندن یا ایجاد اختلال در خوانایی پلاک خودداری کنند چراکه تخلفات پلاکی علاوه بر جریمه نقدی در موارد قانونی می‌تواند با برخورد قضایی نیز همراه باشد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار‌های اعلام‌شده، در سال ۱۴۰۴ بیش از یک هزار و ۳۰۰ پرونده در ارتباط با دستکاری و تغییر پلاک خودرو به مراجع قضایی ارجاع شده است تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون نیز «بیش از ۲۵۰ پرونده» در این زمینه تشکیل و برای رسیدگی قضایی به دادسرا ارسال شده است.

رئیس اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ هشدار داد: برخی رانندگان با هدف فرار از ثبت تخلف، تردد در محدوده‌های ممنوعه و طرح‌های ترافیکی یا پنهان کردن هویت وسیله نقلیه، اقدام به پوشاندن، مخدوش کردن یا تغییر ارقام پلاک می‌کنند، در حالی که چنین اقداماتی فقط یک تخلف ساده رانندگی محسوب نمی‌شود و در صورت احراز شرایط قانونی، می‌تواند تبعات کیفری نیز به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به تبعات قانونی دستکاری و تغییر مشخصات پلاک وسایل نقلیه تصریح کرد: بر اساس ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، هرگونه «تغییر در ارقام و مشخصات پلاک، استفاده از پلاک متعلق به وسیله نقلیه دیگر یا پلاک تقلبی و همچنین برخی موارد تغییر در مشخصات شاسی و موتور»، جرم محسوب می‌شود و برای مرتکبان آن، مجازات حبس از شش ماه تا یک سال در نظر گرفته شده است.

سرهنگ شریفی ادامه داد: پلاک موتورسیکلت و خودرو هویت قانونی وسیله نقلیه است و هیچ راننده‌ای مجاز نیست برای فرار از قانون در آن تغییری ایجاد کند هرگونه دستکاری یا تغییر در مشخصات پلاک و مدارک شناسایی وسیله نقلیه جرم محسوب می شود و تبعات کیفری و برخورد قانونی را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: پلیس راهور با رصد معابر و استفاده از سامانه‌های نظارتی با موارد تخلف برخورد کرده و پرونده تخلفات مجرمانه را برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع خواهند داد.

سرهنگ شریفی ادامه داد: همچنین دستکاری یا مخدوش کردن پلاک از دیگر تخلفات مورد تأکید پلیس است که در جدول مذکور برای آن ۷ میلیون ریال جریمه در نظر گرفته شده است اقدامی که علاوه بر جریمه در صورت احراز مواردی مانند «تغییر ارقام و مشخصات پلاک یا استفاده از پلاک متعلق به وسیله نقلیه دیگر» می‌تواند تبعات قانونی و قضایی نیز داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه هرگونه اقدام برای پوشاندن، مخدوش کردن یا تغییر مشخصات آن، امکان شناسایی وسیله نقلیه را مختل می‌کند و با برخورد قانونی همراه خواهد بود.تصریح کرد: بر همین اساس رانندگان از هرگونه «دستکاری، پوشش یا نصب تجهیزات و اشیایی که مانع رؤیت پلاک می‌شود» خودداری کرده و در صورت آسیب‌دیدگی یا ناخوانا شدن پلاک برای رفع مشکل از مسیر قانونی اقدام کنند.

سرهنگ شریفی گفت: رعایت مقررات مربوط به پلاک، علاوه بر جلوگیری از اعمال جریمه، نقش مهمی در حفظ نظم ترافیکی، شناسایی وسایل نقلیه و افزایش امنیت معابر دارد.