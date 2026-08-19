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به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شرکت آنتروپیک با به‌روزرسانی جدید دستیار هوشمند کلاد، دسترسی‌های این ابزار به گوگل ورک‌اسپیس را گسترش داده است. در حالی که پیش از این کلاد تنها امکان خواندن ایمیل‌ها و مدیریت تقویم و درایو را داشت، اکنون می‌تواند به‌طور مستقیم اقدام به ارسال پیام‌ها کند.

کاربران در طرح‌های پولی و اشتراکی این سرویس می‌توانند تنظیمات را به‌گونه‌ای تغییر دهند که هوش مصنوعی پس از پیش‌نویس متن، بدون نیاز به تایید کاربر، ایمیل را ارسال نماید. اگرچه حالت پیش‌فرض سیستم همچنان بر روی «تأیید دستی» تنظیم شده است، اما در اشتراک‌های تیمی و سازمانی، مدیران می‌توانند اجازه ارسال بدون تأیید را برای اعضا فعال کنند.





آنتروپیک در بیانیه‌ای اعلام کرد این ویژگی برای تسهیل گفت‌و‌گو‌ها طراحی شده و کنترل سطح دسترسی و نیاز به تأیید، همچنان در اختیار کاربر خواهد بود.