به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ توحید فارسی اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی در حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون باری مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از این خودرو مقدار ۱۵ تُن برنج خارجی قاچاق فاقد مدارک مثبته را کشف کردند. سرهنگ فارسی افزود: کارشناسان اقتصادی ارزش این محموله را ۲۱ میلیارد ریال تخمین زدند و در این رابطه یک نفر دستگیر و خودروی مربوطه نیز توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه با اشاره به اینکه برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس این شهرستان قرار دارد، ازشهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعا به پلیس ۱۱۰ گزارش کنند.