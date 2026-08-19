به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر سپیدان گفت: دوره تخصصی دسترسی با طناب با هدف ارتقای دانش، مهارت و آمادگی عملی نجاتگران در این شهرستان برگزار شد.

مهدی خورشیدی افزود: این دوره با تمرکز بر آموزش‌های تخصصی عملیات امداد و نجات در ارتفاع به صورت تئوری و عملی برگزار و شرکت‌کنندگان با مباحثی همچون انواع کارگاه‌های نجات، شناخت و کاربرد تجهیزات کوهستان، فنون بالاکشی، نجات و انتقال مصدوم با بسکت گره‌های تخصصی و اصول دسترسی با طناب آشنا شدند و مهارت‌های خود را به‌صورت میدانی تمرین کردند.

شهرستان سپیدان در شمال غرب فارس و در فاصله ۸۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.