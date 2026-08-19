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دوره تخصصی دسترسی با طناب ویژه نجاتگران در سپیدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر سپیدان گفت: دوره تخصصی دسترسی با طناب با هدف ارتقای دانش، مهارت و آمادگی عملی نجاتگران در این شهرستان برگزار شد.
مهدی خورشیدی افزود: این دوره با تمرکز بر آموزشهای تخصصی عملیات امداد و نجات در ارتفاع به صورت تئوری و عملی برگزار و شرکتکنندگان با مباحثی همچون انواع کارگاههای نجات، شناخت و کاربرد تجهیزات کوهستان، فنون بالاکشی، نجات و انتقال مصدوم با بسکت گرههای تخصصی و اصول دسترسی با طناب آشنا شدند و مهارتهای خود را بهصورت میدانی تمرین کردند.
شهرستان سپیدان در شمال غرب فارس و در فاصله ۸۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.