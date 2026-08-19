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رئیس کل دادگستری استان سمنان در سفر به ایوانکی مشکلات قضایی بخش صنعت را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجتالاسلام محمدصادق اکبری پس از بازدید از شهر جدید ایوانکی و شهرکهای صنعتی جنتآباد و پایتخت مشکلات تقویت کادر قضایی و اداری و توسعه فضای اداری ، مسائل حقوقی واحدهای صنعتی و برخی شهروندان را بررسی کرد .
رئیسکل دادگستری استان سمنان گفت: مقرر شد مشکلات قضایی و حقوقی بخش صنعت و مسادل طرزح شده در حوزه زیر ساخت و تامین سوخت در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد
رئیسکل دادگستری استان سمنان همچنین در جمع مردم ایوانکی در مسجد جامع این شهر با اشاره به ارتقای تشکیلات قضایی حوزه ایوانکی گفت: با مساعدت رئیس قوه قضاییه، تعداد شعب قضایی ایوانکی از دو شعبه به چهار شعبه و تعداد قضات نیز از دو قاضی به چهار قاضی افزایش پیدا کرده است.