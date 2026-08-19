به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، روزنامه راستگرای «ترکیه» در تیتر امروزش که با عنوان«تهدید جدی اسرائیل» منتشر شده به حمله هوایی دیروز جنگنده های اسرائیل به پایگاهی در شهر ادلب سوریه پرداخته است.

این پایگاه هوایی در ۵۵ کیلومتری مرز ترکیه و حدود ۶۰۰ کیلومتر از خاک اسرائیل قرار دارد.

تحلیل خبر:

ارتش ترکیه قصد داشت در جهت افزایش توان دفاعی خود یک پایگاه راداری در این منطقه ایجاد کند که ارتش اسرائیل زیر ساخت های آن را قبل از استقرار سیستم های ترکیه نابود کرد.حمله ای که افزایش تنش بین ترکیه و اسرائیل در ماههای آینده خبر می دهد.

ترکیه در پی تثبیت قدرت نظامی خود در خاک سوریه و تسلط بر آسمان پیرامونی است و اسرائیل هر گونه نفوذ کشورههای منطقه در مرزهای خود را خط قرمز می داند.