معاون فرهنگی و تربیتی دانشگاه فرهنگیان کشور گفت: امسال همچون سال قبل حدود ۳۰ هزار دانشجو معلم از طریق آزمون کنکور و استعداد‌های برتر جذب می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمیدرضا ابراهیمی گفت : دانشگاه فرهنگیان هم‌اکنون بیش از ۱۱۰ هزار دانشجو معلم دارد؛ البته نیاز کشور بیشتر از این است و با حمایت‌های خوبی که از سوی مسئولان عالی نظام صورت‌گرفته، سعی شده است ظرفیت‌های دانشگاه فرهنگیان تا حد امکان توسعه یابد و بتواند نیاز کشور را تامین کند.

وی افزود: فارغ‌التحصیلان ورودی سال ۱۴۰۱ حدود بیست و چهار هزار نفر هستند که امسال وارد آموزش‌وپرورش می‌شوند و ممکن است از برخی ظرفیت‌های دیگر دانشگاه فرهنگیان یعنی دانشجویان سال آخر نیز استفاده شود.

معاون فرهنگی و تربیتی دانشگاه فرهنگیان کشور گفت : یکی از تدابیری که امسال در وزارت آموزش‌وپرورش اندیشیده شده و وزیر تأکید بسیار بر آن دارد، پیگیری مجدانه طرح "فرصت مهر" به معنای آماده‌سازی بدنه وزارت آموزش‌وپرورش برای آغاز با قوت سال تحصیلی است.

ابراهیمی افزود: در همین راستا در همایش اردبیل مسائل مورد نیاز برای پروژه مهر و آماده‌سازی دانشگاه فرهنگیان بررسی شد و بازدیدها نشان می‌دهد در استان اردبیل با هماهنگی اداره کل آموزش‌وپرورش و اداره کل تجهیز و نوسازی مدارس، اقدامات خوبی در توسعه فضاهای رفاهی دانشگاه فرهنگیان، بهسازی کلاس‌های آموزشی و توسعه فضاهای ورزشی انجام شده است.

وی گفت : فضای ورزشی بسیار خوبی به‌زودی در مجموعه خواهران دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل افتتاح خواهد شد و با همت این دانشگاه و حمایت‌هایی که از سازمان مرکزی و مدیران کل استان می‌شود، اتفاقات خوبی رخ‌داده است.