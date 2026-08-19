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توزیع عوارض ارزش افزوده برای توسعه و آبادانی استان در چهارماه امسال۱۳۴ درصد افزایش داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مدیرکل امور مالیاتی گلستان از افزایش ۱۳۴ درصدی میزان عوارض ارزش افزوده در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۵ در مقایسه با مدت زمان مشابه سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در این مدت مبلغ ۷۲۰ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده بین شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و امور عشایر استان توزیع شد.
قربان حاجی مشهدی افزود: در چهارماه امسال بالغبر ۳۹۲ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده بین شهرداریهای استان توزیع شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش۱۳۶ درصدی دارد.
وی با بیان اینکه تخصیص عوارض ارزش افزوده به دستگاههای مشمول خدمترسان روند توسعه عمران و آبادانی شهرها و روستاها را تسهیل میکند گفت: از مجموع مبلغ فوق، ۳۹۲ میلیارد تومان به شهرداریها، ۳۱۹ میلیارد تومان به دهیاریها، ۲۱ میلیارد تومان به فرمانداریها (روستاهای فاقد دهیاری) و ۶۲ میلیارد تومان به امور عشایر استان در این مدت اختصاص یافته است.
مدیرکل امور مالیاتی استان گلستان افزود؛ استفاده بهینه و کارآمد از منابع حاصل از عوارض ارزش افزوده موجب ارتقای عدالت و بهبود رفاه عمومی و در نهایت رفاه مردم میشود.