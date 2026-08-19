\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b\u00a0\u0648\u06cc \u062f\u0631 \u062c\u0644\u0633\u0647 \u0639\u0644\u0646\u06cc \u0648\u0628\u06cc\u0646\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0628\u0627 \u06a9\u0633\u0628 \u06f1\u06f3\u06f0 \u0631\u0623\u06cc \u0627\u0632 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0645\u0644\u062a \u062d\u0627\u0626\u0632 \u0627\u062d\u0631\u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0645\u062a \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0633\u0627\u0644 \u0633\u0648\u0645 \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a \u062f\u0648\u0631\u0647 \u062f\u0648\u0627\u0632\u062f\u0647\u0645 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u0648\u06a9\u0644\u0627\u06cc \u0645\u0644\u062a \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0637\u0631\u062d \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644\u0647 \u0628\u0627 \u0646\u0641\u0648\u0630 \u0633\u0631\u0648\u06cc\u0633\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a\u06cc \u0648 \u062f\u0648\u0644\u062a\u200c\u0647\u0627 \u06cc\u0627 \u0646\u0647\u0627\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u06af\u0627\u0646\u0647 \u0631\u0627 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f. \u06a9\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d \u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0647 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0628 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f.